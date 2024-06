Fortuna Düsseldorf verpflichtet Leih-Duo nicht

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Daferner kehrt zum Club zurück

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf verzichtet auf die feste Verpflichtung der Leihspieler Christoph Daferner und Marlon Mustapha. Die beiden Offensivspieler kehren damit zu ihren Stammvereinen 1. FC Nürnberg beziehungsweise Como 1907 zurück.

Daferner war im Januar aus Franken an den Rhein gewechselt. In 22 Pflichtspielen erzielte er ein Tor. Der Österreicher Mustapha stieß zur Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit aus der italienischen Serie B zur Fortuna, lief in elf Pflichtspielen auf und markierte zwei Tore in der 2. Bundesliga.