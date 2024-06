Serbien-Coach hat großen Respekt vor ÖFB-Team

APA/EVA MANHART

Serbiens Teamchef Stojkovic hält große Stücke auf ÖFB-Auswahl

Serbiens Teamchef Dragan Stojkovic hat großen Respekt vor dem Dienstag-Testspielgegner Österreich gezeigt. "Die Österreicher haben eine sehr starke und kompakte Mannschaft. Wir haben sie auch deshalb als Gegner gewählt, weil es ein schwieriger Test für uns ist", erklärte der einstige Primgeiger von Roter Stern Belgrad und Olympique Marseille.

Die ÖFB-Auswahl verfüge nicht nur über einen "hervorragenden Teamgeist, sondern auch über große individuelle Qualitäten", ergänzte Stojkovic und nannte in diesem Zusammenhang Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und Konrad Laimer.

Bei der EM traut Stojkovic der Truppe von Ralf Rangnick einiges zu. "Die Österreicher können sehr weit kommen. Schade, dass sich Xaver Schlager verletzt hat, sonst wären sie noch stärker. Aber auch so sind sie imstande, viel zu leisten", sagte der 59-Jährige, dessen Auswahl bei der EURO in Gruppe C auf England, Dänemark und Slowenien trifft.

apa