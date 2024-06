Verbruggen Nummer 1 bei EM-Gegner Niederlande

APA (AFP)

Für Verbruggen erfüllt sich ein Kindheitstraum

Österreichs Gruppengegner Niederlande hat sich für die EM in Deutschland auf eine Nummer eins festgelegt. Die Wahl fiel auf den 21-jährigen Bart Verbruggen vom englischen Erstligisten Brighton, wie Bondscoach Ronald Koeman am Mittwoch sagte. "Die EM ist etwas ganz Besonderes. Für mich wird ein Kindheitstraum wahr", betonte Verbruggen im Oranje-Trainingscamp in Zeist. Er wird auch im Test gegen Kanada am Donnerstag (20.45 Uhr) in Rotterdam zwischen den Stangen stehen.

"Für mich steht schon seit einigen Wochen fest, dass Bart die Nummer eins sein wird", sagte Koeman über den fünffachen A-Teamspieler. In den vergangenen Jahren hatten die Niederlande auf der Tormannposition mit Problemen zu kämpfen. Bei der WM 2022 war Debütant Andries Noppert erste Wahl, er bestritt nach dem Trainerwechsel von Louis Van Gaal zu Koeman aber kein Spiel mehr. Neben Verbruggen stehen auch Mark Flekken von Brentford und Justin Bijlow von Feyenoord im EM-Kader.

Die Niederlande treffen bei der EM in der Gruppe D auf Polen (16. Juni), Frankreich (21. Juni) und zum Abschluss auf Österreich (25. Juni).

