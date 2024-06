Italiano tritt Motta-Nachfolge in Bologna an

IMAGO/ABACAPRESS/SID/IMAGO/IPA Sport/ABACA

Neuer Trainer in Bologna: Vincenzo Italiano

Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna hat Vincenzo Italiano als neuen Trainer verpflichtet. Der 46-Jährige tritt beim Tabellenfünften der abgelaufenen Saison in der Serie A die Nachfolge von Thiago Motta an. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Italiano hatte zuvor drei Jahre lang den Ligakonkurrenten AC Florenz trainiert. Dort hatte er auch aus Enttäuschung über das verlorene Conference-League-Finale gegen Olympiakos Piräus seinen Abschied verkündet. Motta soll zur neuen Saison bei Rekordmeister Juventus Turin als Trainer übernehmen.