DFB entscheidet gegen Abschlusstraining im Stadion

IMAGO/Marc Schueler

Das Abschlusstraining soll auf dem Gelände des DFB-Teamquartiers stattfinden

Die Fußball-Nationalmannschaft wird die letzten Übungseinheiten vor ihren drei EM-Gruppenspielen nicht in den Stadien in München, Stuttgart und Frankfurt bestreiten.

Stattdessen bittet Bundestrainer Julian Nagelsmann jeweils einen Tag vor den Partien gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz immer um 11:00 Uhr zum Abschlusstraining auf dem Gelände des Teamquartiers im Home Ground in Herzogenaurach.

Das geht aus der Terminliste des DFB für die Gruppenphase bei der Heim-EM hervor. Die Anreise zu den Spielorten folgt jeweils nach dem Abschlusstraining per Busfahrt.

Am späten Nachmittag oder frühen Abend des Tages vor den Spielen geben Nagelsmann und ein Spieler noch Auskünfte bei den UEFA-Pressekonferenzen in den Stadien.

Nagelsmann gibt den Nationalspielern nach dem letzten Testspiel gegen Griechenland am Freitag (20.45 Uhr/Live bei RTL) noch bis Sonntagabend frei. Dann müssen die Profis wieder im EM-Quartier in Franken eintreffen. Am Montag steht im Adi-Dassler-Stadion eine öffentliche Trainingseinheit vor 4000 Fans an.

Das Eröffnungsspiel findet am 14. Juni (21:00 Uhr) in München gegen Schottland statt, am 19. Juni (18:00 Uhr) ist Ungarn in Stuttgart der zweite Kontrahent. Die Gruppenphase wird mit der Partie gegen die Schweiz am 23. Juni (21:00 Uhr) in Frankfurt beendet.