Türkei streicht Can Uzun aus EM-Kader

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

In Nürnberg spielte sich Can Uzun in den Fokus

Die türkische Nationalmannschaft startet ohne Toptalent Can Uzun in die Fußball-EM. Der 18-Jährige, der in der abgelaufenen Spielzeit 16 Tore für den Zweitligisten 1. FC Nürnberg erzielt hatte, verpasste den Sprung in den endgültigen Kader.

Salih Özcan von Borussia Dortmund gehört dagegen zum Aufgebot, Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) hatte am Dienstag im Testspiel gegen Italien (0:0) einen Kreuzbandriss erlitten und steht nicht zur Verfügung.

Der in Regensburg geborene Uzun hatte zu den 35 Spielern im vorläufigen Kader von Nationaltrainer Vincenzo Montella gehört.

Gegen Italien war der Offensivspieler, der im Sommer dem Vernehmen nach zu Eintracht Frankfurt wechselt, nicht zum Einsatz gekommen.

Uzun hatte sich gegen das deutsche Nationalteam und für die Türkei entschieden, dabei soll ihm auch eine EM-Teilnahme in Aussicht gestellt worden sein.

Die Türkei trifft bei der EM in Gruppe F auf Georgien, Portugal und Tschechien. Die Generalprobe steht am Montag in Polen an.