Wirtz vergleicht DFB-Team mit Bayer Leverkusen

AFP/SID/UWE KRAFT

Florian Wirtz in Aktion

Florian Wirtz hat bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine ähnliche Siegermentalität wie bei Bayer Leverkusen festgestellt.

"Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft ohnehin ziemlich hungrig ist. Es ist ein ähnliches Gefühl wie das, was ich in Leverkusen gespürt habe", sagte Wirtz im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Daher müssten Jonathan Tah, Robert Andrich und er "die Unbesiegbarkeit gar nicht in die Nationalmannschaft tragen".

Die DFB-Auswahl startet nach der mäßigen Generalprobe gegen Griechenland (2:1) am Freitag in München gegen Schottland in die Heim-EM.

Wirtz gilt neben Jamal Musiala (beide 21) als großer Hoffnungsträger. "Wir haben ein hervorragendes Gefühl dafür, wie sich der jeweils andere bewegt. Wir suchen und wir finden uns", sagte der Leverkusener über das Zusammenspiel mit dem Münchner Musiala.