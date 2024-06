"Absolutes Vertrauen": Auch Völler stellt sich hinter Neuer

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Rudi Völler stellt sich hinter Manuel Neuer

Erst Julian Nagelsmann, dann Andreas Rettig, jetzt Rudi Völler: Nach dem Bundestrainer und dem Geschäftsführer stützt auch der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Manuel Neuer.

"Ich kann mich Julian nur anschließen. Manuel genießt unser absolutes Vertrauen", sagte Völler im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Neuer war nach seinem dicken Patzer bei der Turnier-Generalprobe gegen Griechenland (2:1) in die Kritik geraten, auch in den vergangenen Wochen war das Spiel des Weltmeisters von 2014 fehlerhaft.

DFB-Team "braucht jetzt keine Torwart-Diskussion"

"Dass nach so einem Gegentor Diskussionen aufkommen können, gehört zum Geschäft dazu. Ich verstehe, wenn es dafür auch mal Kritik gibt", sagte Völler und fügte mit Blick auf das EM-Eröffnungsspiel am Freitag in München gegen Schottland an: "Wir brauchen jetzt keine Torwart-Diskussion. Es gibt andere Themen, die uns mehr beschäftigen sollten."

Mit dem mauen Auftritt gegen die Griechen war auch Völler nicht zufrieden. "Wir müssen uns hinterfragen, wieso Griechenland so viele Konterchancen gegen uns hatte. Das war nicht gut", sagte der Weltmeister von 1990.

Gerade im Aufbauspiel sei die DFB-Auswahl "zu träge und zu leichtsinnig" gewesen: "So etwas darf uns am Freitag nicht passieren. Die Spieler wissen das jetzt und hinterfragen sich. Und das ist gut so. Die Sinne unserer Spieler sind vor dem Schottland-Spiel nun definitiv geschärft."