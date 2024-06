Argentinien besteht Formcheck vor Copa America

AFP/SID/KAMIL KRZACZYNSKI

Torschütze: Angel di Maria

Weltmeister Argentinien hat mit einem 1:0 (1:0) gegen Ecuador einen erfolgreichen Test für die anstehende Copa America (20. Juni bis 14. Juli) hingelegt.

Angel Di Maria (36), der nach dem Turnier in den USA seine Nationalmannschaftskarriere beenden wird, traf in Chicago in der 40. Minute für den über 90 Minuten dominierenden Titelverteidiger. Weltfußballer Lionel Messi kam erst nach 55 Minuten zum vielumjubelten Einsatz.

Die Argentinier bestreiten am 20. Juni gegen Kanada das Eröffnungsspiel der Copa America. Zuvor testet der Rekord-Champion, der wie Uruguay schon 15-mal das Turnier gewann, noch gegen Guatemala.

Gastgeber USA nutzt die Copa zum Testlauf für die WM-Endrunde 2026, die zudem in Mexiko und Kanada stattfinden wird. Deshalb nehmen diesmal neben den zehn Südamerikanern auch sechs Teams aus dem nördlichen Concacaf-Verband teil.