Ex-Bundesliga-Profi Banza gestorben

Jean Kasongo Banza ist gestorben

Der frühere Bundesliga-Profi Jean Kasongo Banza ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Entsprechende Medienberichte wurden der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigt.

Banza sei bereits am Freitag nach längerer Krankheit gestorben, sagte Alain Makengo, Präsident des Sportverbands zum Schutz der Menschenrechte. Banza spielte in der Saison 1999/2000 für den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga, in der Folgesaison stand der Stürmer beim damaligen Zweitligisten MSV Duisburg unter Vertrag.

Auch der kongolesische Fußballverband bestätigte den Tod des einstigen Nationalspielers, der seine Glanzzeit in den 1990er Jahren hatte. In seiner Heimat hatte er wegen seines schnellen Spieltempos den Spitznamen "Korando" erhalten.