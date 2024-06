Junuzovic-Tor schönstes in Bundesliga-Historie

APA/ANDREAS PESSENLEHNER

Junuzovic erzielte das schönste Bundesliga-Tor

Der Fallrückzieher von Zlatko Junuzovic ist zum schönsten Tor in 50 Jahren Fußball-Bundesliga gewählt worden. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, erhielt der Treffer im April 2010 in einer Online-Abstimmung die meisten Stimmen von den Fans. Junuzovic, damals Spielmacher bei der Wiener Austria, hatte sich gegen Mattersburg den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend mit der Brust angenommen, noch einmal hochgeschupft und per Fallrückzieher zum 5:1-Endstand verwandelt.

"In der Geschichte der Bundesliga sind über Jahrzehnte unzählige schöne Tore erzielt worden. Deshalb ist es für mich eine riesengroße Ehre, dass mein Tor gewählt wurde und ich möchte mich bei allen bedanken, die dafür gestimmt haben", sagte der 36-Jährige. In einer reinen Fan-Wahl setzte sich das Junuzovic-Tor gegen fünf weitere Treffer durch, zuvor hatte es eine Vorauswahl aus 50 Toren gegeben. In 50 Jahren Bundesliga wurden insgesamt 26.498 Tore erzielt.

Junuzovic beendete seine Karriere im Profifußball im Sommer 2022, mittlerweile ist der 55-fache ÖFB-Teamspieler als Scout bei Vizemeister Red Bull Salzburg tätig.

apa