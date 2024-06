DFB-Team verschiebt Foto-Termin

IMAGO/Herbertz/SID/IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Kein Foto ohne Pavlovic (M.)

Leider kein Foto für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Auswahl mussten kurzfristig auf den für Mittwochvormittag im EM-Quartier in Herzogenaurach angesetzten Termin für das Teamfoto verzichten.

Der Grund: Weil Youngster Aleksandar Pavlovic wegen seines Infekts noch immer nicht wieder angereist ist, war der Kader von Nagelsmann nicht vollzählig.

Das Mannschaftsfoto soll zu einem späteren Zeitpunkt geschossen werden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Laut DFB ist Nagelsmann guter Hoffnung, dass dann auch der Münchner Pavlovic noch mit auf das Bild kommen wird.

Die Aufnahme sollte eigentlich vor dem vorletzten Training vor dem Eröffnungsspiel am Freitag (21:00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gemacht werden. Dann trifft die DFB-Elf in München auf Schottland. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Ungarn und die Schweiz.