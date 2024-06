Sorge um Mbappé? Mitspieler geben Entwarnung

AFP/SID/SAMEER AL-DOUMY

Mbappé mit Pavard (l.) und Giroud (r.)

Sorge um Kylian Mbappé? Fällt der Superstar womöglich aus? Mitspieler Olivier Giroud wiegelt ab.

Der Torjäger und Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft, der am Donnerstag nicht am öffentlichen Training in Paderborn teilgenommen hatte, werde "beim ersten Spiel bereit sein", gab sich Altstar Giroud bei der Pressekonferenz am Freitag überzeugt.

Er sei "überhaupt nicht beunruhigt", fügte der Weltmeister von 2018 hinzu: "Man verliert nicht seine Fitness, wenn man einmal oder zweimal mit dem Training aussetzt."

Gerüchte um eine Virusinfektion, die beim EM-Mitfavoriten vor dem Auftakt gegen Österreich in Düsseldorf am Montag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) um sich greife, hatten zuvor die Runde gemacht. Der Verband ließ diese unkommentiert.

Verteidiger Benjamin Pavard ließ sich ebenfalls nicht in die Karten schauen, weswegen der 25-jährige Mbappé am Donnerstag ausgesetzt hatte.

Ex-Bayern-Star Pavard fühlt sich "bereit"

Der französische Superstar, der zu Real Madrid wechselt, werde "eine große EM spielen", gab sich der frühere Bayern-Profi Pavard überzeugt. Mbappé sei "ein großer Spieler und ein sehr guter Kapitän. Er bringt seine Leistung in jedem Spiel und macht den Unterschied."

Laut Pavard ist mit Frankreich, Europameister 1984 und 2000, in Deutschland zu rechnen: "Wir haben offensiv und defensiv eine komplette Mannschaft. Vorne haben wie die besten Spieler der Welt, wir halten als Team zusammen."

Auch er selbst fühle sich "bereit", sagte der 28-Jährige, der um seinen Platz im Team kämpfen muss. Die Frage, wo er sich sehe, beantwortete der Inter-Profi launig: "Im Moment bin ich hinten links - aber auf der Ersatzbank." Bei der EM-Generalprobe gegen Kanada (0:0) wurde Pavard von Didier Deschamps nicht eingesetzt.