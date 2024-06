Union Berlin verpflichtet Österreicher Querfeld

IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl

Querfeld wechselt nach Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin verstärkt sich mit dem österreichischen EM-Teilnehmer Leopold Querfeld.

Wie die Eisernen bekannt gaben, wechselt der 20 Jahre alte Innenverteidiger Leopold Querfeld von Rapid Wien nach Köpenick. Zur Vertragsdauer machte Union keine Angabe.

"Der Schritt zum 1. FC Union Berlin ist ein ganz besonderer für mich", sagte Querfeld: "Ich strebe an, mich täglich zu verbessern und viele Erfahrungen auf dem höchsten Niveau zu sammeln. Bei Union und in der Bundesliga sehe ich dafür sehr gute Voraussetzungen und bin bereit für die kommenden Aufgaben."

In der vergangenen Spielzeit stand der gebürtige Wiener in 28 von 32 möglichen Partien auf dem Platz, erzielte drei Tore und trug in zwei Duellen die Kapitänsbinde.