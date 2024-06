Ukraine hält Krisensitzung ohne Trainer

AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Schwer enttäuscht: Sergiy Rebrov

Nach dem überraschenden Dämpfer zum EM-Auftakt gab es bei der Ukraine offenbar in der Kabine eine Krisensitzung ohne Trainer Sergiy Rebrov.

Die Mannschaft habe ihn gebeten, sagte Rebrov nach dem 0:3 (0:1) gegen Rumänien, "die Kabine zu verlassen".

Nach der Pleite von München gab es reichlich Gesprächsbedarf. "So ein Ergebnis hat niemand erwartet. Wir hatten viel Ballbesitz, aber konnten keine Chancen kreieren. Das hat sich gerächt", monierte Rebrov und blickte umgehend auf das Spiel am Freitag in Düsseldorf gegen die Slowakei: "Wir haben ein schwieriges Spiel vor uns. Wir müssen uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wir müssen uns ernsthaft steigern und das alles vergessen."

Nach der Partie hatte sich das Team um die Stars Mykhaylo Mudryk und Oleksandr Zinchenko bei den Fans entschuldigt. "Die Spieler haben gemerkt", so Rebrov, "dass es zu wenig war. Wir sind eine große, starke Nation, die gerade ihr Land verteidigt. Aber die Spieler haben das nicht gezeigt."

Vor allem Starkeeper Andriy Lunin von Real Madrid erlebte einen Nachmittag zum Vergessen. Er verschuldete die ersten beiden Treffer.

"Mein erster Fehler hat das Spiel verändert. Ich habe mich schon beim Team entschuldigt", sagte er, forderte aber mit Blick auf die kriegsgeplagte Nation und die Fans eine Reaktion: "Sie unterstützen uns in jedem Stadion, in dem wir spielen. Es lohnt sich, für sie zu spielen. Und auch für unsere Soldaten, die unser Land verteidigen."