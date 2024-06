Tschechien-Kapitän Soucek warnt vor über Ronaldo

IMAGO/Pavel Lebeda

Tomas Soucek spielt in England in der Premier League

Tschechiens Kapitän Tomas Soucek hat vor dem EM-Auftakt vor Portugals Superstar Cristiano Ronaldo gewarnt.

"Wenn Ronaldo Raum hat, wird er ein Tor schießen. Wir können ihm keinen Raum zugestehen", sagte der Mittelfeldspieler von West Ham United: "Wir müssen ihn stoppen, das ist unser Ziel. Aber wir müssen auch die anderen Spieler stoppen."

Vor dem Duell am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Leipzig rechnet sich Soucek in der Gruppe F gute Chancen aus: "Es gibt immer eine Chance beim Fußball, selbst wenn man die schlechteste Mannschaft im Turnier ist. Und wir sind nicht der größte Außenseiter."

Um die Portugiesen zu schlagen, wolle Tschechien "einen Weg finden, den Ball zu erobern und sie unter Druck zu setzen".

Weitere Gegner der Tschechen in der Vorrunde sind die Türkei und Georgien.

"Wir möchten in die K.o-Runde gelangen", sagte Soucek, der es bei der EM vor drei Jahren mit dem Team bis ins Viertelfinale geschafft hatte.