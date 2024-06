Strunz wechselt leihweise von Rapid zu Altach

APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

Künftig ein leihweiser Altacher: Rapids Oliver Strunz

Der SK Rapid verleiht seinen Offensivspieler Oliver Strunz für die kommende Saison nach Vorarlberg an den SCR Altach. Das gaben die Grün-Weißen am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Die Medizin-Checks seien erfolgreich absolviert und alle Formalitäten erledigt. Der seit kurzem 24-jährige Wiener stand bereits in der vergangenen Winterpause vor einem leihweisen Engagement bei Altach, das zerschlug sich allerdings wegen einer schweren Sprunggelenkverletzung im Jänner.

Wegen dieser Blessur kam Strunz im laufenden Kalenderjahr zu keinem Einsatz in der Profimannschaft. Er feierte im Mai sein Comeback in der Regionalliga Ost bei SK Rapid II. Der 24-Jährige erzielte in 44 Pflichtspielen für die Profimannschaft sechs Tore und weitere 17 Treffer in 49 Pflichtspielen für Rapid II. Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagte zu dem Wechsel: "Oliver Strunz hat bei uns nicht umsonst einen langfristigen Vertrag erhalten, wir haben auch nach seiner schweren Verletzung großes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Wichtig ist nun, dass er auf möglichst hohem Niveau zu vielen Spielen kommt und dafür ist die Leihe nach Altach eine ideale Lösung."

