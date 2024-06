Leverkusen verleiht Talent in die 2. Bundesliga

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Joachim Bywaletz

Von Leverkusen nach Düsseldorf: Noah Mbamba

Doublegewinner Bayer Leverkusen will seinem Talent Noah Mbamba zu Spielpraxis in der 2. Fußball-Bundesliga verhelfen. Der belgische U21-Nationalspieler wird für ein Jahr an den Nachbarn Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler war Anfang des vergangenen Jahres von Club Brügge zu Bayer gewechselt, sein Vertrag in Leverkusen läuft bis 2028.

"Noah hat sich bei uns in den zurückliegenden anderthalb Jahren sehr gut entwickelt", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Wir setzen großes Vertrauen in ihn und sind überzeugt, dass er in Zukunft noch eine wichtige Rolle im Kader von Bayer 04 einnehmen wird. In Düsseldorf hat er aktuell aber bessere Chancen auf mehr Einsätze, die er für seine weitere fußballerische Entfaltung braucht."