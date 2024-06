Mbappé trainiert nach Nasenbruch individuell

AFP/SID/FRANCK FIFE

Kylian Mbappé mit Pflaster auf der Nase

Kylian Mbappé hat auch zwei Tage vor Frankreichs nächstem EM-Spiel nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Der Offensivstar betrat am späten Mittwochnachmittag den Rasen im Teamquartier in Paderborn mit einem großen Pflaster auf der gebrochenen Nase und absolvierte eine individuelle Athletik-Einheit.

Weiterhin ist unklar, ob der Kapitän im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auflaufen kann. In der Schlussphase beim Auftaktsieg gegen Österreich (1:0) hatte er einen Nasenbeinbruch erlitten.

Grundsätzlich befindet Mbappé sich aber offenbar auf dem Weg der Besserung. "Gute Nachrichten, es ging ihm heute Morgen besser", berichtete sein Teamkollege William Saliba am Mittwochmittag, Mbappé habe sich einigen Untersuchungen unterzogen.

Sein mögliches Fehlen gegen die Niederlande wäre "ein harter Schlag", sagte Adrien Rabiot: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, der Kapitän, ein Anführer dieser Mannschaft, das wird natürlich von Bedeutung sein", führte der Mittelfeldspieler aus, "auch für die gegnerischen Mannschaften in ihrer Art und Weise, sich auf die Spiele vorzubereiten."

Doch der Vize-Weltmeister verfüge auch so über "eine erfahrene Mannschaft, wir werden uns nicht verstecken", meinte der Juventus-Profi: "Wenn ich die Jungs sehe, die wir auf der Bank haben, haben wir weitgehend die Mittel, Kylian zu ersetzen." Frankreichs Verband FFF hat für Mittwoch ein Update zu Mbappés Gesundheitszustand angekündigt.