Salzburg-Goalie Mantl wechselt zu Arouca

BARBARA GINDL, APA

Mantl versucht in Portugal sein Glück.

Nico Mantl hat keine Zukunft bei Vizemeister Red Bull Salzburg.

Der 24-jährige Deutsche wechselte zum portugiesischen Erstligisten FC Arouca, wie die Salzburger am Mittwoch verlauteten. Mantl war im Frühjahr an den dänischen Club Viborg verliehen, nachdem er zuvor auch schon ein Leih-Gastspiel bei Aalborg gegeben hatte. Für die Salzburger kam er nur in elf Pflichtspielen zum Zug.

