Klagenfurt leiht sich Bobzien aus

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Ben Bobzien im Einsatz für Lustenau

Austria Klagenfurt hat den deutschen Junioren-Teamspieler Ben Bobzien für eine Saison von Mainz ausgeliehen.

Der 21-Jährige ist in Österreichs Bundesliga kein Unbekannter, der Offensivspieler spielte in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für Absteiger Austria Lustenau. Es ist der bereits siebente Neuzugang bei den Klagenfurtern im Sommer.

Bobzien wusste im Frühjahr bei den Lustenauern immer besser zu gefallen. In 28 Partien in der Liga und im ÖFB-Cup verbuchte er ein Tor und fünf Assists. Der Deutsche soll in Klagenfurts Offensive den Abgang u.a. von Sinan Karweina kompensieren.

apa