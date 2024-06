Tschechien wartet auf die Schick-Explosion

IMAGO/R.Petzsche

Patrick Schick soll mit Toren für das Weiterkommen sorgen

Attacke: Tschechien steht schon unter Druck, der deutsche Meister Patrick Schick soll mit Toren für das Weiterkommen sorgen - wie vor drei Jahren.

Schnöder Abstauber, frecher Schlenzer, kraftvoller Kopfball - Patrick Schick trifft, wie er will. Zumindest im Training. Doch die tschechischen Fans erwarten mehr von ihrem Star-Angreifer. Viel mehr. Der deutsche Meister von Bayer Leverkusen soll die "Reprezentace" bei der EM retten.

"Meine Herren, zeigen Sie es am Samstag gegen Georgien", schrieb die Zeitung "Sport" an Schick und Co., schließlich werden sie in der Heimat schon nervös. Der Auftakt gegen Portugal ging gründlich schief (1:2), besonders die Art und Weise entsetzte die Experten - jetzt ist der Druck im zweiten Gruppenspiel gegen Georgien am Samstag in Hamburg (15:00 Uhr/RTL und MagentaTV) schon gewaltig.

Aber Schick, der in seiner Karriere schon so viel durchgemacht hat, bleibt vor dem "Heimspiel" im Volksparkstadion cool. "Wir müssen uns etwas mehr auf den Angriff konzentrieren, dann sehen wir weiter", sagte der 28-Jährige, der sein Land bei der EM vor drei Jahren überraschend ins Viertelfinale geführt hatte - gemeinsam mit Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wurde Schick damals mit fünf Treffern Torschützenkönig.

Tschechien muss "zu 100 Prozent bereit sein"

Doch diesmal blieb Schick beim Auftakt blass, wie so viele seiner Kollegen auch. Im Hamburger Nobelhotel Treudelberg schworen sich die Tschechen, die am Donnerstag im Rathaus empfangen wurden, deshalb noch einmal neu ein - um den frühen K.o. zu verhindern. Am Mittwoch treffen sie ebenfalls an der Elbe noch auf die Türkei. Und in das Gruppenfinale wollen sie unbedingt mit einem Sieg gegen Georgien gehen.

"Wir müssen den Kopf hochnehmen", sagte Trainer Ivan Hasek: "Wir müssen zu 100 Prozent bereit sein." Und um dafür die Offensive in Schwung zu bringen, wird Hasek wohl Antonin Barak (AC Florenz) in die Startelf beordern - so soll auch Schick wieder glänzen. Denn der 1,91-m-Mann hat in Deutschland ein großes Ziel.

"Ich werde versuchen, meine fünf Tore zu übertreffen", sagte Schick vor dem Turnier, obwohl seine Saison wieder mal alles andere als reibungslos lief. Nach einer langwierigen Adduktorenverletzung mit anschließenden Wadenproblemen kam der Familienvater, der einst schon als "der nächste Zlatan Ibrahimovic" gefeiert wurde, bei Bayer unter Xabi Alonso aber noch ins Rollen, in 33 Pflichtspielen gelangen ihm immerhin noch 13 Tore für den Double-Sieger.

Jetzt hoffen die Tschechen, dass Schick bei der EM nicht nur im Training trifft.