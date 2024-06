SV Darmstadt 98 verkündet Neuzugang

FIRO/SID

Vukotic war mit Wiesbaden in die 3. Liga abgestiegen

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 treibt nach dem Abstieg aus der Bundesliga weiter den Umbruch voran.

Wie die Lilien mitteilten, kommt Innenverteidiger Aleksandar Vukotic vom SV Wehen Wiesbaden. Der 28-Jährige war in seiner Premierensaison in Deutschland mit den Wiesbadenern in die 3. Liga abgestiegen, bleibt aber durch seinen Wechsel zweitklassig.

"Aleksandar ist ein gut geschulter, erfahrener Abwehrturm, der mit über zwei Metern ein Gardemaß mitbringt und in der vergangenen Saison seine Zweitliga-Tauglichkeit absolut bewiesen hat", sagte Trainer Torsten Lieberknecht. Der Serbe ist bereits der siebte Sommer-Zugang der Darmstädter.