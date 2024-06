Mutter von Fußball-Legende Pele verstorben

AFP/SID/DOUGLAS MAGNO

Das Geburtshaus von Pele wurde nachgebildet

Die Mutter der brasilianischen Fußball-Legende Pele ist tot. Celeste Arantes, die ihren berühmten Sohn mit 17 Jahren am 23. Oktober 1940 zur Welt gebracht hatte, starb im Alter von 101 Jahren. Das teilte die Familie am Freitag mit.

Sie überlebte ihren Sohn, den früheren Ausnahmespieler, der 82 Jahre alt wurde und am 29. Dezember 2022 in Sao Paulo verstorben war, um 18 Monate.

"Ruhe in Frieden, Großmutter", schrieb Peles ältester Sohn Edinho auf Instagram. Der als Edson Arantes do Nascimento geborene Pele wurde 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1970 in Mexiko Weltmeister. Er gilt als vielleicht größter Spieler in der Geschichte des Weltfußballs.