Österreichs Horror-Bilanz gegen die Niederlande

APA/AFP/POOL

Baumgartner verlor mit ÖFB-Team vor drei Jahren gegen Niederlande

Ein Blick auf die Statistik drängt Österreichs Nationalteam im EM-Spiel am Dienstag (18.00 Uhr/live ServusTV) im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande in die Außenseiterrolle.

Die jüngsten sieben Duelle mit den "Oranjes" wurden allesamt verloren, zuletzt auch bei der EURO vor drei Jahren in Amsterdam mit 0:2. Der bisher letzte Erfolg, ein 3:2 im Wiener Prater im letzten Test vor der WM in Italien, gelang im Juni 1990.

In 20 Partien gegen den Europameister von 1988 gab es sechs Siege, vier Unentschieden und zehn Niederlagen bei einem Torverhältnis von 24:38. Dass diese Bilanz nicht schlimmer aussieht, liegt an ÖFB-Erfolgen in fernerer Vergangenheit. Nach einem 1:3 im Olympia-Viertelfinale 1912 in Stockholm blieb Österreich gegen die Niederländer bis 1978 sieben Partien in Folge ungeschlagen.

Es folgte ein 0:1 in einem WM-Testmatch in Wien im Mai 1978 und nicht einmal einen Monat später bei der Endrunde in Argentinien die bisher höchste und auch bitterste Niederlage gegen die Niederlande. Damals kassierte das ÖFB-Team in Cordoba gegen die von Ernst Happel gecoachten "Oranjes" ein 1:5-Debakel, eine Woche später glückte ebendort mit dem 3:2 gegen Deutschland immerhin ein mehr als versöhnlicher Turnier-Abschied.

In den darauffolgenden Partien gab es aus ÖFB-Sicht noch zwei Siege und ein Unentschieden, ehe die aktuelle Niederlagenserie gegen die Niederländer begann. Bei einer dieser Pleiten führte Österreich in einem Test im März 2008 in Wien bereits 3:0, musste sich aber noch 3:4 geschlagen geben.

apa