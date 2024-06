UEFA sperrt Albaner Daku nach politischen Gesängen

IMAGO/Sebastian Frej

Albaniens Mirlind Daku wurde für zwei Spiele gesperrt

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat den albanischen Stürmer Mirlind Daku für zwei EM-Partien gesperrt.

Der 26-Jährige habe mit seinem Fehlverhalten nach der Partie der Albaner gegen Kroatien am 19. Juni in Hamburg (2:2) "den Fußball in Verruf" gebracht, Daku habe den Sport benutzt, um Botschaften nicht-sportlicher Natur zu vermitteln.

Nach der Partie war zu sehen gewesen, wie Daku mit einem Megafon vor den albanischen Fans stand, ihm wurden in der Folge nationalistische Gesänge vorgeworfen.

Der albanische Verband muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro zahlen, "weil er provokative Botschaften verbreitet hat, die nicht zu einer Sportveranstaltung passen", teilte die UEFA mit. Dazu kommen noch 22.500 Euro für weitere Vergehen. Details hatte die UEFA auch bei der Einleitung des Verfahrens nicht mitgeteilt.

Daku fehlt seiner Mannschaft in jedem Fall beim abschließenden Gruppenspiel am Montag in Düsseldorf gegen Spanien sowie in einem möglichen Achtelfinale. Scheidet Albanien aus, gilt die Sperre für das nächste UEFA-Wettbewerbsspiel.