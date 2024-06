Modric löst Vastic als ältester EM-Torschütze ab

APA/AFP

Luka Modric (l.) krallte sich den Rekord von Ivica Vastic

Österreichs Ex-Teamspieler Ivica Vastic ist seinen Status als ältester Torschütze der EM-Historie seit Montag los.

Kroatiens Kapitän Luka Modric traf in Leipzig im Gruppe-B-Spiel gegen Italien in Minute 55 zum 1:0 und das im Alter von 38 Jahren und 289 Tagen. Vastic war 38 Jahre und 257 Jahre alt, als er beim Heimturnier 2008 gegen Polen in Minute 93 aus einem Elfmeter zum 1:1-Endstand getroffen hatte. Modric könnte in Deutschland u.a. von Portugals Ronaldo abgelöst werden.

