Ex-Bayern-Kandidat De Zerbi heuert bei Marseille an

Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Der einstige Topkandidat beim FC Bayern, Roberto De Zerbi, hat einen Verein gefunden

Roberto De Zerbi wird Trainer von Olympique Marseille. Der französische Fußball-Klub hat nach eigenen Angaben eine Grundsatzvereinbarung mit dem Italiener getroffen.

Der Verein aus der Ligue 1 arbeite nun daran, "die Ankunft des Trainers sowie seines Stabs auf der OM-Bank in den nächsten Tagen vorzubereiten", hieß es in einer Mitteilung. Der 45 Jahre alte De Zerbi war zuletzt Trainer in der Premier League bei Brighton & Hove Albion.

Bei den Engländern war er nach zwei Jahren zurückgetreten und war bei vielen europäischen Topklubs, darunter auch dem FC Bayern München, als Trainerkandidat gehandelt. Der frühere Champions-League-Sieger aus Marseille hatte die vergangene Saison in Frankreich nur als Achter beendet.