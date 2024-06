Austria verpflichtet Offensivmann Cristiano

Austria Wien

Cristiano heuert in Wien-Favoriten an

Bundesligist Austria Wien setzt in der kommenden Saison auf brasilianische Offensivkraft. Wie die Favoritner am Dienstag bekanntgaben, wurde der 22-jährige Cristiano Robert do Amaral, kurz Cristiano, leihweise für ein Jahr mit Kaufoption aus seiner Heimat geholt und wird am (heutigen) Nachmittag bereits das erste Mannschaftstraining unter Neo-Coach Stephan Helm absolvieren.

"Cristiano hat in den letzten Monaten im Training bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing einen guten Eindruck hinterlassen", berichtete Sportdirektor Manuel Ortlechner. "Wir sind überzeugt, dass er gute Anlagen mitbringt und uns in der Kampfmannschaft helfen kann. Er ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler mit Stärken im Eins gegen Eins. Wir werden ihm auch die nötige Zeit geben, um sich einzugewöhnen."

apa