Holland gewinnt Testspiel gegen TSV Havelse

Andreas Gora, dpa

Wout Weghorst hat im Testspiel gegen TSV Havelse zwei Tore erzielt

Einen Tag nach dem bitteren 2:3 gegen Österreich hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ein Testspiel gegen den deutschen Regionalligisten TSV Havelse mit 6:1 gewonnen.

In der Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit über zweimal 35 Minuten erzielten am in Wolfsburg nach Informationen der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" Wout Weghorst (2), Micky van de Ven (2), Brian Brobbey und Jeremie Frimpong die Treffer für die Elftal, bei der die Stammspieler nicht zum Einsatz kamen.

Die Niederlande waren durch die Niederlage gegen Österreich in der Gruppe D auf Platz drei abgerutscht. Nach dem schwachen Auftritt hatte es in der Heimat viel Kritik am Oranje-Team gegeben. Vor allem Bondscoach Ronald Koeman steht nach den bislang enttäuschenden Auftritten in der Kritik.

Am Mittwoch wollte sich Koeman vor der Presse nicht äußern. Über die sozialen Medien hatte Koeman am Vormittag erklärt, ebenfalls enttäuscht zu sein. "Wir waren in jedem Bereich unter unserem Niveau", schrieb der Europameister von 1988 zum Spiel gegen Österreich.