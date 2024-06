Superstar Foden verlässt Englands Trainingscamp

IMAGO/Martin Rickett

Phil Foden hat das Traningscamp der Three Lions vorübergehend verlassen

Offensivstar Phil Foden hat das Trainingscamp der englischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in Blankenhain vorübergehend verlassen. Dies teilte der Verband FA am Mittwoch mit.

Der 24-Jährige sei wegen "einer drängenden Familienangelegenheit" zurück nach Großbritannien gereist, hieß es in dem kurzen Statement.

Details wurden nicht genannt. Auch, wann Foden zurück nach Deutschland kommt, blieb erst einmal offen.

Noch keine Torbeteiligung von Foden bei der EM 2024

Die Three Lions bestreiten am Sonntag (18:00 Uhr) in Gelsenkirchen ihr Achtelfinale. Bislang stand Foden als Linksaußen in allen drei Spielen in der Startaufstellung von Nationaltrainer Gareth Southgate.

Der Profi von Manchester City war allerdings an keinem der beiden englischen Tore beteiligt.

Für Englands Nationalteam und Southgate ist eine Abreise während des Turniers nicht neu. Bei der WM in Katar 2022 hatte Raheem Sterling die Mannschaft zeitweise verlassen, weil in der Heimat in seinem Haus eingebrochen worden war.

Sterling verpasste damals das WM-Achtelfinale gegen Senegal und kam im Viertelfinale gegen Frankreich als Joker zum Einsatz. Danach war England raus.