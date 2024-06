Bundesliga-Star freut sich auf Deutschland-Spiel

Arne Dedert/dpa

Bundesliga-Profi Jonas Wind fürchtet sich vor dem Dortmunder Stadion

Dänemarks Fußball-Nationalspieler Jonas Wind vom VfL Wolfsburg freut sich auf das EM-Achtelfinale gegen seine Wahlheimat Deutschland.

"Das ist zu 100 Prozent etwas Besonderes. Es wird großartig sein, gegen das Gastgeberland zu spielen und es hoffentlich auch ein bisschen ärgern zu können", sagte der Bundesliga-Profi im Teamquartier der Dänen.

In einer Neuauflage des EM-Endspiels von 1992 treffen Deutschland und Dänemark am Samstagabend in Dortmund aufeinander (21:00 Uhr).

Der 25 Jahre alte Wind spielt seit Januar 2022 in Wolfsburg und gehört bei dieser Europameisterschaft zur Stammelf der Dänen.

Sein einziges Problem vor dem Achtelfinale ist seine persönliche Bilanz im Dortmunder Stadion: Mit dem VfL verlor er dort bislang mit 1:6, 0:6 und 0:1. "Wir sollten nicht zu viel über die Erfahrungen sprechen, die ich in diesem Stadion gemacht habe", sagte Wind. "Denn das ist nicht meine beste Statistik."