ÖFB-Elf in einigen EM-Statistiken top

APA/dpa

Österreich spielt in Deutschland aggressiv auf

Die aggressive Spielweise der ÖFB-Elf haben die Gegner in der Gruppenphase zu spüren bekommen. Ein Blick auf die UEFA-Statistik verrät, dass kein Team in der Vorrunde mehr Fouls als Österreich begangen hat (49). Gleichzeitig gelangen der Truppe von Ralf Rangnick mit 132 Balleroberungen die zweitmeisten hinter Georgien (134). Sechs erzielte Tore bedeuten Platz zwei hinter Deutschland (8), zwei Kopfballtreffer wie dem ÖFB-Team gelangen sonst nur der Slowakei.

Die meisten Gelben Karten kassierte die Türkei (16), womit u.a. Kapitän Hakan Calhanoglu im Achtelfinale gegen Österreich am Dienstag in Leipzig gesperrt fehlt. Im Tormannbereich verzeichnete die Statistik fünf Paraden für Österreichs Patrick Pentz, nur Portugals Keeper Diogo Costa musste weniger oft retten. Am anderen Ende rangiert Georgiens "Lebensversicherung" Giorgi Mamardashvili (20).

