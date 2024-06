LASK und Galatasaray vereinbaren Partnerschaft

GEPA pictures/ Manuel Binder

Bundesligist LASK und der türkische Meister und Großclub Galatasaray Istanbul haben eine "strategische Partnerschaft" abgeschlossen.

Die Kooperation umfasst internationale Freundschaftsspiele, Turniere sowie Spieler-Scouting, gab der Linzer Club in einer Presseaussendung am Donnerstag bekannt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit bestreiten die beiden Clubs am 11. Juli (19.30) in der Linzer Raiffeisen Arena das Eröffnungsspiel der "Nero Summer Series Upper Austria". Die Testspielserie wird von 11. bis 27. Juli in Linz ausgetragen und von Match PR, einem Partner des LASK, organisiert.

apa