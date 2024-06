Neue BL-Saison: Rapid zum Auftakt gegen Sturm

GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Rapid empfängt zum Auftakt Sturm.

Die nächste Saison der österreichischen Fußball-Bundesliga wird mit dem Gastspiel von Vizemeister Red Bull Salzburg bei Aufsteiger GAK in Graz eröffnet. Angepfiffen wird die Saison am Freitag, 2. August um 20.30 Uhr. Sturm Graz startet die Titelverteidigung am Sonntag (4. August) beim SK Rapid, ergab der am Freitag präsentierte Spielplan für den Grunddurchgang 2024/25.

In der ersten Runde empfängt zudem am Samstag Altach die WSG Tirol und Hartberg den LASK, zudem steigt in Wolfsberg das Kärntner Derby zwischen dem WAC und Austria Klagenfurt. Am Sonntag treffen neben dem Schlager in Hütteldorf auch Blau-Weiß Linz und Austria Wien aufeinander.

Für Meister Sturm stehen im Oktober zwei Highlights mit Heimvorteil auf dem Programm. Am 5./6. Oktober empfängt der Titelverteidiger im Schlager den ehemaligen Serienmeister Salzburg, am 19./20. Oktober steigt nach über 17 Jahren wieder ein Grazer Meisterschafts-Derby.

Gespielt wird im Herbst bis 8. Dezember, am 7. Februar startet die Bundesliga ins Frühjahr. Der Grunddurchgang wird am 15./16. März abgeschlossen, am 28. - 30. März beginnen Meister- und Qualifikationsgruppe. Die Meisterschaft endet am 23./24. Mai, anschließend steht noch das Europacup-Play-off auf dem Programm.

apa