GAK 1902

Tio Cipot wechselt nach Graz

Der GAK hat seine Offensivabteilung mit dem Slowenen Tio Cipot verstärkt.

Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag vermeldete, kommt der 21-Jährige per Leihvertrag vom italienischen Serie-B-Verein Spezia nach Graz. Cipot ist slowenischer U21-Teamspieler und im offensiven Mittelfeld beheimatet. In Italiens zweiter Liga kam er in der abgelaufenen Saison beim Tabellen-15. auf neun Einsätze.

apa