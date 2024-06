Blonder Andrich spürt das Kribbeln

AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Plötzlich blond: Robert Andrich beim Training am Freitag

Die Frage nach dem plötzlich weißblonden Haar kam erstaunlich spät. "Ich habe schon länger darüber nachgedacht, mal wieder eine Farbe zu machen", sagte Robert Andrich am Freitagabend in Dortmund, "das hatte ich schon häufig, meine Familie und meine Freunde sind jetzt nicht gerade überrascht." Wäre das also auch geklärt.

Am Samstagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) aber, im EM-Achtelfinale gegen Dänemark, da zählen nur Schwarz, Rot und Gold. "Ich freue mich auf die Kulisse, es wird ein sehr geiles Spiel mit einer unfassbar geilen Atmosphäre", sagte der Double-Gewinner von Bayer Leverkusen. "Das beflügelt mich und den Rest der Mannschaft. Wir haben schon noch das eine oder andere vor."

Der Abräumer neben Toni Kroos spielt mit seinen 29 Jahren sein erstes Turnier - und damit am Samstag auch sein erstes K.o.-Spiel mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Dennoch gab er sich am Freitagabend ganz locker. Noch. "Es kribbelt schon, wenn man den Rasen sieht, dann will man raus", sagte er, aber die Anspannung komme am Spieltag ohnehin früh genug.

Die Tage nach dem Gruppenabschluss gegen die Schweiz (1:1) hat der defensive Mittelfeldspieler genossen. "Man konnte abschalten, die Familien waren zu Besuch, die Kinder waren da. Das tat sehr, sehr gut", berichtete er. Das soll am Samstag in eine starke Leistung auf dem Platz münden, damit der Weg bei dieser EM weitergeht: "Wir haben großes Selbstvertrauen und hoffen auch, dass das was mit dem Gegner macht."