Ziyech verlässt den FC Chelsea

AFP/SID/YASIN AKGUL

Ziyech (l.) wurde mit Galatasaray türkischer Meister

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Hakim Ziyech wechselt fest vom englischen Spitzenklub FC Chelsea zu Galatasaray Istanbul. In der Türkei hatte Ziyech bereits in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis gespielt, nun nutzte Galatasaray eine Kaufoption, um den Offensivspieler an sich zu binden.

Ziyech war 2020 von Ajax Amsterdam nach London gewechselt. Mit Chelsea gewann der 31-Jährige unter Trainer Thomas Tuchel 2021 die Champions League, ehe er im Sommer 2023 nach Istanbul wechselte. Mit Galatasaray wurde er türkischer Meister.