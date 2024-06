Real-Profi Arda Güler als türkische Hoffnung

GEPA pictures/ Bildbyran/ Jesper Zerman

Die Hoffnungen der Türkei liegen in Arda Güller

Großes Talent - noch größere Erwartungen. Der 19-jährige Arda Güler verkörpert die Hoffnung des türkischen Fußballs schlechthin. Im EM-Achtelfinale trifft er am Dienstag mit der "Milli Takim" in Leipzig auf Österreich. Welche Aufregung der Legionär von Real Madrid entfachen kann, zeigte sich schon in der Gruppenphase. Da geriet Coach Vincenzo Montella medial schwer unter Beschuss, weil er den "Messi der Türkei" im zweiten Spiel nur einwechselte.

Dem früheren italienischen Nationalstürmer Montella wurden gar finstere Absichten unterstellt. Als Beleg wurde ein Video vom Training angeführt. Darin ist zu sehen, wie Güler sich ein Leibchen überziehen will, Montella es ihm wieder aus der Hand nimmt und einem anderen Spieler gibt. Das werteten viele Fans als Mobbing gegen den Jungstar. Montellas Beteuerungen, der 19-Jährige sei nicht voll fit gewesen, verhallten fast.

Ancelotti lobt Güler

"Er hat ein sehr, sehr feines linkes Füßchen. Das wird man noch häufig sehen", hatte sein damaliger Real-Kollege Toni Kroos schon bei der Ankunft Gülers in Madrid im vergangenen Sommer prophezeit. Gleich beim 3:1-Auftaktsieg über Georgien stellte Güler das eindrucksvoll mit einen herrlichen Treffer aus 25 Metern ins Kreuzeck unter Beweis und machte sich mit 19 Jahren und 114 Tagen zum jüngsten Spieler, der bei seinem EM-Debüt traf. Seine späte Einwechselung gegen Portugal (0:3) schlug dann die angesprochenen Wellen, ehe er zum Abschluss von Pool F gegen Tschechien (2:1) wieder in die Startelf zurückkehrte. Er war dabei der wohl auffälligste Akteur der Türken, auch wenn nicht alles glänzte.

Güler, der aus dem Fenerbahce-Nachwuchs kommt, hat eine komplizierte Saison hinter sich. Nach seinem Wechsel zu Real warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück. Als er wieder genesen war, baute ihn Trainer Carlo Ancelotti behutsam auf. Sein erstes Ligaspiel in Spanien bestritt Güler Ende Jänner. Mit Saisonende standen sechs Tore in zehn Liga-Einsätzen für ihn zu Buche. Ancelotti meldete sich nach dem ersten EM-Auftritt mit Gratulationen. Der Starcoach sagte einmal über seinen Schützling: "Arda hat eine Gabe. Der Ball liebt ihn."

Der Mann aus Ankara besitzt aber nicht nur höchste fußballerische Fertigkeiten, sondern auch Geduld und Zielstrebigkeit. Eine Leihe zu anderen Clubs schloss er bei seiner Vertragsunterzeichnung in Madrid aus. Er wolle sich bei den Königlichen durchsetzen, betonte er. In der Champions League saß er lediglich auf der Bank. Doch seine Zeit scheint gekommen, einst könnte man von Güler in den höchsten Tönen wie von seinen Idolen Cristiano Ronaldo, Mesut Özil und Zinedine Zidane sprechen. "Ich will eine Legende dieses Clubs werden", betonte er 2023. Die Türkei liegt Güler jetzt schon zu Füßen.

apa