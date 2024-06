Austria holt Mittelfeldmann Barry

unknown

Abubakr Barry wechselt nach Wien-Favoriten

Die Wiener Austria hat Mittelfeldspieler Abubakr Barry aus der zweiten israelischen Liga verpflichtet.

Der 23-Jährige aus Gambia spielte zuletzt für Bnei Yehuda. Bei den Violetten soll er die nötige Eingewöhnungszeit erhalten, wie Sportdirektor Manuel Ortlechner am Samstag in einer Mitteilung meinte. Barry ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, in 32 Partien in der abgelaufenen Saison traf der 1,90-Meter-Mann neunmal und leistete für vier weitere Tore die Vorarbeit.

apa