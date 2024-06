Freudiger Grund! Coman hat EM-Quartier verlassen

IMAGO

Ist bereits Vater von drei Kindern: Frankreichs Kingsley Coman

Kingsley Coman soll französischen Berichten zufolge zur Geburt seines vierten Kindes das EM-Quartier der Franzosen in Ostwestfalen vorübergehend verlassen.

Der 28 Jahre alte Angreifer vom FC Bayern München soll demnach nach Schweden zu seiner Freundin reisen. Das berichteten der Sender RMC Sport und die Zeitung "20 minutes".

Er werde bis zu Frankreichs Achtelfinale an diesem Montag (18:00 Uhr) in Düsseldorf gegen Belgien wieder zurück erwartet. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Bei der EM-Endrunde in Deutschland kam Coman bislang nur wenig zum Einsatz in der Équipe Tricolore. Er stand kein einziges Mal in der Startaufstellung. Beim 0:0 im zweiten Gruppenspiel war er in der 75. Minute eingewechselt worden, nachdem er in den Monaten zuvor bereits bei den Bayern mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt hatte.