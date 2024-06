Über 3,3 Millionen besuchen die EM-Fanzonen

AFP/SID/JOERG CARSTENSEN

Populär: Die Fanzonen in den EM-Städten

Über 3,3 Millionen Menschen haben nach Angaben der UEFA während der Gruppenphase die offiziellen Fanzonen in den EM-Gastgeberstädten besucht. Die Topwerte erreichten die Veranstaltungen demnach am 19. und 23. Juni mit 430.000 sowie 440.000 Besucherinnen und Besuchern.

In den EM-Stadien wurden bislang mehr als 1,8 Millionen Fans gezählt. Auch im digitalen Raum ist der Zuspruch laut UEFA messbar hoch. Über 7,5 Millionen neue Follower haben die offiziellen Social-Media-Kanäle der EM während der Vorrunde verbucht.

Im Logistik-Bereich seien von der Deutschen Bahn über 200.000 EM-Tickets zu reduzierten Preisen verkauft worden. Laut UEFA nahmen zudem die EM-Teams in der Vorrunde im Vergleich zur EURO 2016 in Frankreich 75 Prozent weniger Flüge in Anspruch.