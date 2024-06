Österreich-Stars singen für Rangnick

IMAGO/Michael Taeger

Österreichs Trainer Ralf Rangnick feierte bei der EM seinen 66. Geburtstag

Zu seinem 66. Geburtstag gab es für Österreichs Teamchef Ralf Rangnick ein paar Aufmerksamkeiten von seiner Mannschaft.

"Heute am Vormittag vor der Videoanalyse haben wir ihm natürlich ein Ständchen gesungen und ihm die Torte überreicht", sagte der verletzte Kapitän David Alaba in Berlin. "Dann hat er auch noch ein paar Worte an uns gerichtet. Es war wirklich sehr schön. Ich glaube sogar ein bisschen emotional, auch für ihn."

Der Verteidiger von Real Madrid kann wegen einer Knieverletzung bei der EM in Deutschland nicht auf dem Platz stehen, ist aber als sogenannter "Non-Playing-Captain" dabei und unterstützt das Trainerteam.

Die Österreicher haben mit ihrem ersten Rang in einer Vorrunden-Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden Euphorie in der Alpenrepublik ausgelöst. In Leipzig trifft das Team im Achtelfinale am Dienstag auf die Türkei (21:00 Uhr).

Von der gestiegenen Erwartungshaltung lasse sich das Team nicht verrückt machen, sagte Alaba. "Die Mannschaft geht sehr gut damit um", sagte der 32-Jährige.

Auch in der K.-o.-Phase müsse die ÖFB-Auswahl ihrem Weg treu bleiben. "Wir müssen weiterhin unseren Plan verfolgen, auf der anderen Seite trotzdem versuchen, locker zu bleiben, um die Spiele weiterhin so angehen, wie wir sie bis jetzt auch angegangen sind."