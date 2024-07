Portugal-Coach mit Palhinha-Empfehlung an den FC Bayern

Arne Dedert/dpa

Galt bereits als Bayern-Kandidat: Portugals Joao Palhinha (r.)

Portugals Cheftrainer Roberto Martinez hat dem FC Bayern eine Verpflichtung von João Palhinha ans Herz gelegt.

"Ich bin total begeistert von seiner Leistung heute, er hatte großen Einfluss auf unser Spiel", sagte Martinez in der Nacht nach dem mühsamen Sieg im Elfmeterschießen über Slowenien, bei dem Palhinha im zentralen Mittelfeld einen starken Auftritt hinlegte. Als der Spanier auf das Interesse der Münchner angesprochen wurde, lachte er - wie einige Journalisten - zunächst laut.

Dann sprach er den Machern des FC Bayern um Sportvorstand Max Eberl eine klare Empfehlung aus. "Er ist nicht nur gut genug für Bayern, er würde Bayern sogar verstärken. Er macht Spieler um sich herum besser. Er verdient alles, was auf ihn zukommt. Als Mensch ist er sogar noch viel besser", sagte Martinez, der mit Portugal am Freitag (21:00 Uhr) in Hamburg das EM-Viertelfinale gegen Frankreich bestreitet.

"Beide Vereine wissen, wo ich sein möchte"

Im Sommer 2023 war Palhinha, der beim FC Fulham angestellt ist, ein zentraler Wunsch des ehemaligen Bayern-Trainers Thomas Tuchel gewesen. Kurz vor Ende der Transferperiode schien der Wechsel über die Bühne zu gehen, der Spieler war bereits in München und absolvierte den Medizincheck.

Dann aber machte Fulham doch noch im letzten Moment einen Rückzieher - und Tuchel bekam keine sogenannte "Holding Six", einen Positionsspieler also, der Palhinha nach den Vorstellungen des Coaches war und den er für sein Spielsystem unbedingt haben wollte.

Im Trainingscamp der Portugiesen in Marienfeld sagte der 28 Jahre alte Palhinha jüngst: "Beide Vereine wissen, wo ich in einem Monat sein möchte." Was auch immer passieren müsse, es werde passieren.