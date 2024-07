ÖFB-Team erhält frühestes Gegentor seit 1965

APA/dpa

Demiral schaffte gegen ÖFB-Team EM-Rekord

Der Türke Merih Demiral hat am Dienstag einen EM-Rekord aufgestellt. Sein Treffer zum 1:0 im Achtelfinale gegen Österreich war nach 57 Sekunden das früheste Tor, das jemals in der K.o.-Phase einer Europameisterschaft erzielt wurde. Das gab die UEFA am Abend bekannt. Der 26-jährige Verteidiger vom saudischen Club Al-Ahli traf im Leipziger Stadion schon in der ersten Minute nach einem Corner.

Gleich am zweiten Tag dieses Turniers war bereits das schnellste Tor überhaupt in der EM-Geschichte gefallen: Der Albaner Nedim Bajrami schoss bei der 1:2-Niederlage gegen Italien das 1:0 nach 23 Sekunden.

Für das ÖFB-Team war der Demiral-Treffer laut dem Sportdatenanbieter Opta außerdem das früheste Gegentor in einem Länderspiel seit dem 31. Oktober 1965. Damals traf Jürgen Nöldner für die DDR in der WM-Quali vor 95.000 Zuschauern ebenfalls in der 1. Minute und ebenfalls in Leipzig zu einem 1:0-Sieg.

apa