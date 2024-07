EM: Österreich bei zwei Werten ganz vorne

APA/dpa

Seiwald eroberte viele Bälle zurück

Österreichs Nationalteam ist bei der EM in Deutschland nach dem Ende des Achtelfinales in zwei Turnierstatistiken ganz vorne. Die am Dienstagabend in Leipzig denkbar knapp mit 1:2 an der Türkei gescheiterte ÖFB-Truppe war mit 179 zurückgewonnenen Bällen vor Portugal (176) und Slowenien (172) das Maß aller Dinge. Den größten Anteil daran hatte Nicolas Seiwald (26), der im Einzelranking als Zehnter aufscheint. Zudem begingen die Österreicher die meisten Fouls.

An der Zahl waren es 61 und damit etwas mehr als bei den Teams von Spanien (57) und Slowenien (51). Alleine zehn Fouls machte Stefan Posch, der sich die Position an der Spitze der Einzelwertung mit dem niederländischen Kapitän Virgil van Dijk und dem Slowenen Adam Gnezda Cerin teilt. Das Trio war in allen vier bisherigen Turnierpartien im Einsatz.

Alexander Prass gelang sowohl beim 3:1 gegen Polen als auch 3:2 gegen die Niederlande in der Gruppenphase ein Assist. Der Sturm-Graz-Außenspieler ist einer von zehn Akteuren, die zwei Tore vorbereiteten. Mehr als zwei Torvorlagen gelangen bisher keinem Akteur im Turnier.

