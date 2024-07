Herbert scherzt über Bayern-Anruf:

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Besuchte das DFB-Team im EM-Camp: Gordon Herbert (l.)

Der scheidende Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat bisher keinen Anruf vom deutschen Meister Bayern München erhalten. "Ich bin zu 100 Prozent auf diesen Job fokussiert. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich keinen Anruf von der Fußballmannschaft bekommen habe. Aber die haben sich nicht gemeldet", scherzte der Kanadier am Mittwoch bei einem Medientraining der Weltmeister in der bayerischen Landeshauptstadt.

Der bisherige Bayern-Coach Pablo Laso hatte am vergangenen Freitag nach nur einem Jahr in München überraschend seinen Abschied verkündet. Herbert wurde danach als möglicher Nachfolger gehandelt, da er den Deutschen Basketball Bund (DBB) nach den Olympischen Spielen in Paris und Lille verlassen wird. Aktuell bestreitet die Nationalmannschaft den ersten Teil ihrer Olympia-Vorbereitung an der Isar. Am Samstag (16.00 Uhr) steht in Köln das erste Testspiel gegen Frankreich an.