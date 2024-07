Nagelsmann kann vor EM-Viertelfinale aus dem Vollen schöpfen

SID/Mucha/SID

Szene vom Training am Donnerstag

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann in ihrem EM-Viertelfinale gegen Topfavorit Spanien am Freitag (18:00 Uhr/ARD und MagentaTV) aus dem Vollen schöpfen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte am Donnerstag alle seine 26 Profis zum Abschlusstraining im Turnierquartier in Herzogenaurach.

Auch der zuletzt leicht angeschlagene Emre Can war dabei. Dessen Mittelfeldkollege Robert Andrich setzte abermals einen modischen Akzent: Nach blonden Haaren trägt er jetzt Pink auf dem Haupt.

Deutschland bezieht anderes Hotel

Nach der Einheit geht es für die DFB-Auswahl gut zweieinhalb Stunden mit dem Bus zum Spielort Stuttgart, wo sie in der Gruppenphase Ungarn bezwungen hat. Allerdings wohnt sie in einem anderen Hotel als vor dem 2:0.

Als nominelle Heimmannschaft hatte Spanien das Erstzugriffsrecht und entschied sich für die Unterkunft in der Innenstadt, in der die deutsche Mannschaft in der Vorrunde logiert hatte. Nagelsmann und Co. schlafen dagegen etwas außerhalb in der Nähe des Flughafens.

Der Bundestrainer gibt am Abend (17:45 Uhr) mit Kapitän Ilkay Gündogan in Stuttgart die obligatorische Pressekonferenz. Die wichtigste Frage ist die nach der Aufstellung, und hier vor allem: Sollte Florian Wirtz wieder anstelle von Leroy Sane beginnen, der im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) den Vorzug erhalten hatte?