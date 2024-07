HSV tütet nächsten Transfer ein

AFP/SID/OZAN KOSE

Spieler mit Europacup-Erfahrung: Adam Karabec

Der Hamburger SV verstärkt sich zur kommenden Zweitliga-Saison mit Adam Karabec. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom tschechischen Erstligisten Sparta Prag an die Elbe und kommt zunächst auf Leihbasis. Dies teilte der HSV am Donnerstagabend mit.

Karabec, der für den tschechischen Doublesieger in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend in 30 Partien fünf Tore erzielte ist nach Mittelfeldspieler Daniel Elfadli (Magdeburg) der zweite Neuzugang der Hamburger. "Dank seiner spielerischen Qualität, seiner Kreativität und seines starken linken Fußes ist er jederzeit in der Lage, für Gefahr zu sorgen", sagte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV.

Seit seinem Profi-Debüt im Februar 2020 kam Karabec in der Liga, im Pokal sowie in der Europa League auf insgesamt 141 Pflichtspiel-Einsätze für den AC Sparta Prag. Der offensive Mittelfeldspieler gilt als vielseitig einsetzbar.