Nach Anreise-Chaos: Niederländer ändern Rückreise-Plan

Julian Stratenschulte/dpa

Die Niederländer wollen direkt nach dem Halbfinale gegen England in ihr Teamquartier zurückreisen.

Nach dem Anreise-Chaos vor dem EM-Halbfinale gegen England hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft kurzfristig ihre Pläne für die Rückreise geändert.

Die Mannschaft werde nun schon kurz nach dem Spiel am Abend (21:00 Uhr/ARD und MagentaTV) in ihr EM-Quartier in Wolfsburg zurückfliegen, teilte eine Sprecherin des nationalen Fußballverbands KNVB am Nachmittag mit.

Ursprünglich war geplant gewesen, erst am Donnerstagvormittag mit der Bahn von Dortmund nach Wolfsburg zurückzufahren.

Wegen einer Streckensperrung war die Bahnfahrt am Dienstag bei der Hinreise aber schon einmal ausgefallen. Die Mannschaft musste schon da kurzfristig ein Flugzeug nehmen. Die obligatorische Pressekonferenz mit Trainer Ronald Koeman und Manchester-City-Verteidiger Nathan Aké zum Halbfinale in Dortmund fiel aus.